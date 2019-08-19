Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться с протестующими в Гонконге

Если бы глава Китая Си Цзиньпин встретился с протестующими в Гонконге, то стороны «очень скоро что-то решили» бы, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам ситуация в Гонконге может оказать влияние на торговые переговоры Китая и США. Если Пекин предпримет «что-то насильственное», то это окажет «давление» на торговое соглашение, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что выступает за «свободу и демократию», а китайского лидера считает «очень талантливым человеком».

Как заявил глава американского государства, Вашингтон ведет «очень субстантивные переговоры» с Пекином.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня.

В конце июня Китай и США по итогам встречи лидеров двух стран договорились возобновить торговые переговоры.