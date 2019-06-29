США и КНР договорились возобновить торговые переговоры

Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры.

Китай и США договорились возобновить консультации по торговым вопросам на основе равенства и взаимоуважения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Кроме того, американская сторона заявила, что больше не будет вводить пошлины на китайские товары.

Сам же Трамп заявил, что провел «великолепную» встречу с Си Цзиньпином, отметив, что страны «вновь на правильном пути».

Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 1 час 20 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.

Ранее Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом и выразил уверенность, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары.

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