Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.

«Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля...Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп – мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован», – сказал китайский лидер, передает РИА «Новости».

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин также ввел масштабные пошлины на американские товары.

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