Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

Для борьбы с низкой инфляцией и низким экономическим ростом ФРС вынуждена будет снизить ставку. Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард признал, что снижение ставки может быть оправдано в ближайшее время для повышения инфляции, особенно в условиях усиления рисков для экономики США со стороны эскалации напряженности торговых отношений. Дональд Трамп специально повышает пошлины, чтобы заставить ФРС снизить процентные ставки.

Буллард первым из членов Комитета по операциям на открытом рынке просигнализировал, что поддержит смягчение политики на ближайшем заседании. Возможно, таким образом регулятор начинает готовить рынки к этому событию. Участники рынка уже закладывают три снижения ставки до конца 2020 года.

После такого заявления американский доллар сразу показал резкое ослабление. По отношению к евро доллар просел почти на 1% в понедельник.

«Если для России проблема дефляции совершенно не актуальна из-за высокой ключевой ставки (7,75%), то в Европе и США столкнулись с ней еще после финансового кризиса в 2008 году», – отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

России такой опасности, связанной с низкими темпами инфляции – просто не понять. «Низкая инфляция неприятна для центробанков развитых стран даже не тем, что, как правило, низкие темпы роста потребительских цен сопутствуют низким темпам экономического роста, а тем, что низкая инфляция несет в себе риск перерождения в дефляцию. России ни разу на протяжении всей нашей истории и истории СССР не доводилось жить в дефляционном кошмаре по одной простой причине: рубль всегда был довольно слабой валютой. А слабым валютам свойственна «ползучая», растянутая на годы, девальвация. Сама по себе девальвация является весьма эффективным камнем преткновения на пути дефляционных процессов. Так что дефляция – это не про нас», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

А вот для США низкая инфляция – действительно проблема.

«У доллара США, укрепляющегося вместе с американским фондовым рынком практически безостановочно вот уже десять лет, созрели колоссальные дефляционные риски.

Импортные цены постоянно снижаются из-за того, что валюты торговых партнеров США медленно обесцениваются к доллару, а США преимущественно импорто-зависимая экономика, с чем безуспешно пытается бороться Дональд Трамп», – говорит Рожансковский.

«Низкая инфляция обусловлена также развитием интернет-торговли, поскольку все больше товаров и услуг люди покупают онлайн, выбирая наиболее выгодное предложение по стоимости, позволяющее им экономить. Влияние смещения потребительского спроса в онлайн на инфляцию и экономику даже получило название «эффект Аmazon». Когда несмотря на низкую безработицу благодаря развитию онлайн-торговли наблюдается низкая инфляция, что обычно нетипично», – отмечает Сергей Суверов из «БКС Премьер».

Чем же страшна дефляция? Тем, что она затрагивает не только цены в магазинах, но и зарплаты. «Темпы снижения зарплат рабочих и служащих через некоторое время начинают превышать темпы снижения ценников на товары. При этом, работодателю, у которого на складе хранится нереализованный товар, цена на который снижается, легче уволить сотрудника, чем платить ему предписанную американским законом высокую почасовую зарплату. То есть дефляция чревата ускорением темпов безработицы, и это ее вторая крайне скверная черта», - говорит Рожанковский.

«При дефляции компании меньше зарабатывают, а значит меньше вкладывают в развитие, сокращают персонал и зарплаты, что в свою очередь мотивирует людей больше сберегать и меньше тратить деньги. Например, по некоторым подсчетам, японские компании хранят на счетах порядка 2 трлн долларов и не спешат инвестировать их в экономику, ожидая дальнейшего спада», – отмечает Николаев.

Япония борется с этой проблемой аж с 1989 года, а западные страны пытаются заново запустить экономику всего 10 лет. Способы используются одинаковые – это снижение ставок до нулевого уровня в США и до отрицательных значений в ЕС и Японии плюс накачка системы «дешевыми» деньгами (это программы количественное смягчение). Вот только все эти меры не дали долгосрочного эффекта – запустить экономику так и не получилось. Так, в 2008 году США снизили ставку до 0,25%, и ФРС начала вливать деньги в систему: 600 млрд долларов в 2008 году, 1,75 трлн долларов в 2009 году и по 85 млрд долларов в месяц на протяжении 2012-2014 годов.

«Это способствовало короткому положительному эффекту, результатом чего стало постепенное ужесточение ставки до 2,5%. Теперь же все более отчетливо проглядывают сохранившиеся проблемы, о чем достаточно красноречиво свидетельствует крайне низкая инфляция, и если США не придумают способа расшевелить экономику и продолжат торговую войну с Китаем, то уже в ближайшие годы могут столкнуться с полноценной рецессией», – предупреждает Николаев.

В прошлом году финансисты говорили в основном об ужесточении монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ. ФРС в 2018 году поднимал ставку, а от ЕЦБ ждали окончания программы количественного смягчения и повышения ставки. Однако в этом году ситуация изменилась в противоположную сторону. Теперь всех беспокоит – когда будут запущены новые стимулы для экономики и когда будут снижены ставки. Теперь почти все экономисты говорят о проблемах в мировой экономике и надвигающейся рецессии.

В борьбе с низкой инфляцией США могут загнать себя и мировую экономику в новую рецессию.

Исторический факт: последние три раза рецессия наступала через три месяца после первого снижения ставки после цикла ужесточения монетарной политики. Поэтому если ФРС начнет снижать ставки, то мир может снова погрузиться во тьму. Надувшиеся пузыри, в том числе на фондовом рынке, начнут схлопываться.

При этом, падают доходности американских казначейских бумаг. Главное, что кривая доходностей инвертирована на промежутке до 15 лет – а это один из главных признаков надвигающейся рецессии. Когда доходность более коротких бумаг превышает ставки по более длинным – это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

На рынке существует уверенность, что ФРС снизит ставку уже до конца этого года – вероятность, по их оценкам, больше 80%. Осталось дождаться обвала на фондовых рынках, и тогда у ФРС не останется вариантов кроме как снизить ставку.

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Если США не придумают способа расшевелить экономику и продолжат торговую войну с Китаем, то уже в ближайшие годы могут столкнуться с полноценной рецессией, уверен Николаев.

«Американцы говорят: «Когда мой сосед потерял работу - это рецессия. Когда я потерял работу - это уже экономический кризис». Последняя рецессия была в 2008-2009 годах и спровоцировал ее кризис на рынке недвижимости. Такой риск есть и сейчас даже без понижения ставок. Если торговая война будет набирать обороты, то инфляция и так прекрасно разгонится, ведь цены на товары главных импортеров США будут подняты на 5-25%. При этом вырастает риск замедления производства в самих США, так как резко поднимется цена на комплектующие и сырье, поставляемое из Китая, Мексики и ЕС», – считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.