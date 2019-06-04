Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Взгляд
4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
Разделы

Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
Перейти а раздел…

Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
Перейти а раздел…

США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе
            Глава МВД обсудит в Ереване убийство спецназовца ГРУЭксперт предположил наличие старой конструкторской проблемы в «Суперджетах»Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУКлимкин предрек ослабление Совета Европы из-за России
            В Раде предложили конфисковать имущество у жителей Донбасса с паспортами РоссииЛавров усомнился в качестве советников ТрампаСтали известны подробности проникновения посторонних на РКК «Энергия»Переход Головина в «Монако» признали катастрофой
            Названы возможные места размещения американских ракет после выхода США из ДРСМДЗеленский пошутил о своем превосходстве над ПорошенкоРоссия оспорила в швейцарском суде решения по искам «Укрнафты»Валерия осудила решение Алсу отправить дочь на «Голос. Дети»

            громкое дело


            В Думе оценили шансы на экстрадицию подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

            государство и церковь


            В Латвии планируют дерусифицировать православную церковь

            кино ссср


            Режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС не стал смотреть «Чернобыль»

            Видео

            волнения 1989 года


            На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

            «Национальное достояние»


            Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

            Снос памятника Жукову


            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            ближний восток


            Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            «Разрулить» не вышло


            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Коммунизм в Бундестаге


            Игорь Мальцев: Климатическая бомба в головах

            Расстрел демократии


            Алексей Алешковский: Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            на ваш взгляд


            Как вы поступите, увидев массовую драку?

            Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

            Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии    4 июня 2019, 20:50
            Фото: Сергей Коньков/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

            Для борьбы с низкой инфляцией и низким экономическим ростом ФРС вынуждена будет снизить ставку. Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард признал, что снижение ставки может быть оправдано в ближайшее время для повышения инфляции, особенно в условиях усиления рисков для экономики США со стороны эскалации напряженности торговых отношений.  Дональд Трамп специально повышает пошлины, чтобы заставить ФРС снизить процентные ставки.

            Буллард первым из членов Комитета по операциям на открытом рынке просигнализировал, что поддержит смягчение политики на ближайшем заседании. Возможно, таким образом регулятор начинает готовить рынки к этому событию. Участники рынка уже закладывают три снижения ставки до конца 2020 года.

            После такого заявления американский доллар сразу показал резкое ослабление. По отношению к евро доллар просел почти на 1% в понедельник.

            «Если для России проблема дефляции совершенно не актуальна из-за высокой ключевой ставки (7,75%), то в Европе и США столкнулись с ней еще после финансового кризиса в 2008 году», – отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

            России такой опасности, связанной с низкими темпами инфляции – просто не понять. «Низкая инфляция неприятна для центробанков развитых стран даже не тем, что, как правило, низкие темпы роста потребительских цен сопутствуют низким темпам экономического роста, а тем, что низкая инфляция несет в себе риск перерождения в дефляцию. России ни разу на протяжении всей нашей истории и истории СССР не доводилось жить в дефляционном кошмаре по одной простой причине: рубль всегда был довольно слабой валютой. А слабым валютам свойственна «ползучая», растянутая на годы, девальвация. Сама по себе девальвация является весьма эффективным камнем преткновения на пути дефляционных процессов. Так что дефляция – это не про нас», – говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

            А вот для США низкая инфляция – действительно проблема.

            «У доллара США, укрепляющегося вместе с американским фондовым рынком практически безостановочно вот уже десять лет, созрели колоссальные дефляционные риски.

            Импортные цены постоянно снижаются из-за того, что валюты торговых партнеров США медленно обесцениваются к доллару, а США преимущественно импорто-зависимая экономика, с чем безуспешно пытается бороться Дональд Трамп», – говорит Рожансковский.

            «Низкая инфляция обусловлена также развитием интернет-торговли, поскольку все больше товаров и услуг люди покупают онлайн, выбирая наиболее выгодное предложение по стоимости, позволяющее им экономить. Влияние смещения потребительского спроса в онлайн на инфляцию и экономику даже получило название «эффект Аmazon». Когда несмотря на низкую безработицу благодаря развитию онлайн-торговли наблюдается низкая инфляция, что обычно нетипично», – отмечает Сергей Суверов из «БКС Премьер».

            Чем же страшна дефляция? Тем, что она затрагивает не только цены в магазинах, но и зарплаты. «Темпы снижения зарплат рабочих и служащих через некоторое время начинают превышать темпы снижения ценников на товары. При этом, работодателю, у которого на складе хранится нереализованный товар, цена на который снижается, легче уволить сотрудника, чем платить ему предписанную американским законом высокую почасовую зарплату. То есть дефляция чревата ускорением темпов безработицы, и это ее вторая крайне скверная черта», - говорит Рожанковский.

            «При дефляции компании меньше зарабатывают, а значит меньше вкладывают в развитие, сокращают персонал и зарплаты, что в свою очередь мотивирует людей больше сберегать и меньше тратить деньги. Например, по некоторым подсчетам, японские компании хранят на счетах порядка 2 трлн долларов и не спешат инвестировать их в экономику, ожидая дальнейшего спада», – отмечает Николаев.

            Япония борется с этой проблемой аж с 1989 года, а западные страны пытаются заново запустить экономику всего 10 лет. Способы используются одинаковые – это снижение ставок до нулевого уровня в США и до отрицательных значений в ЕС и Японии плюс накачка системы «дешевыми» деньгами (это программы количественное смягчение). Вот только все эти меры не дали долгосрочного эффекта – запустить экономику так и не получилось. Так, в 2008 году США снизили ставку до 0,25%, и ФРС начала вливать деньги в систему: 600 млрд долларов в 2008 году, 1,75 трлн долларов в 2009 году и по 85 млрд долларов в месяц на протяжении 2012-2014 годов.

            «Это способствовало короткому положительному эффекту, результатом чего стало постепенное ужесточение ставки до 2,5%. Теперь же все более отчетливо проглядывают сохранившиеся проблемы, о чем достаточно красноречиво свидетельствует крайне низкая инфляция, и если США не придумают способа расшевелить экономику и продолжат торговую войну с Китаем, то уже в ближайшие годы могут столкнуться с полноценной рецессией», – предупреждает Николаев. 

            В прошлом году финансисты говорили в основном об ужесточении монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ. ФРС в 2018 году поднимал ставку, а от ЕЦБ ждали окончания программы количественного смягчения и повышения ставки. Однако в этом году ситуация изменилась в противоположную сторону. Теперь всех беспокоит – когда будут запущены новые стимулы для экономики и когда будут снижены ставки. Теперь почти все экономисты говорят о проблемах в мировой экономике и надвигающейся рецессии.

            В борьбе с низкой инфляцией США могут загнать себя и мировую экономику в новую рецессию.

            Исторический факт:  последние три раза рецессия наступала через три месяца после первого снижения ставки после цикла ужесточения монетарной политики. Поэтому если ФРС начнет снижать ставки, то мир может снова погрузиться во тьму. Надувшиеся пузыри, в том числе на фондовом рынке, начнут схлопываться.

            При этом, падают доходности американских казначейских бумаг. Главное, что кривая доходностей инвертирована на промежутке до 15 лет – а это один из главных признаков надвигающейся рецессии. Когда доходность более коротких бумаг превышает ставки по более длинным – это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

            На рынке существует уверенность, что ФРС снизит ставку уже до конца этого года – вероятность, по их оценкам, больше 80%. Осталось дождаться обвала на фондовых рынках, и тогда у ФРС не останется вариантов кроме как снизить ставку.

            Если США не придумают способа расшевелить экономику и продолжат торговую войну с Китаем, то уже в ближайшие годы могут столкнуться с полноценной рецессией, уверен Николаев. 

            «Американцы говорят: «Когда мой сосед потерял работу - это рецессия. Когда я потерял работу - это уже экономический кризис». Последняя рецессия была в 2008-2009 годах и спровоцировал ее кризис на рынке недвижимости. Такой риск есть и сейчас даже без понижения ставок. Если торговая война будет набирать обороты, то инфляция и так прекрасно разгонится, ведь цены на товары главных импортеров США будут подняты на 5-25%. При этом вырастает риск замедления производства в самих США, так как резко поднимется цена на комплектующие и сырье, поставляемое из Китая, Мексики и ЕС», – считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............