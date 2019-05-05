Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

Взгляд
5 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
Разделы

Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
Перейти а раздел…

Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Под Новгородом найдены «расстрельные ямы» с останками тысяч погибших
            МИД назвал ключевую задачу по ядерным сделкам с СШАСилы ДНР обратили украинских диверсантов в «позорное бегство»В Раде вспомнили об общих с Россией культуре, вере, языке и историиКокорин получит медаль
            Постпред допустил выход России из Европейской конвенции по правам человекаПоявилось видео избиения российской журналистки полицией во ФранцииНа Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS»В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
            Американский адмирал призвал полностью запретить въезд россиян в СШАЭстонских министров заподозрили в использовании тайного расистского приветствияНазвана неожиданная причина увольнения министра обороны БританииНа дне Финского залива нашли советскую подлодку

            день победы


            В Сети разгорелись споры из-за акции полицейских в форме НКВД

            «Россия снова стала Россией»


            В Германии заявили о превращении России в сверхдержаву

            «как в нормальных странах»


            На Украине призвали судить ветеранов Красной армии

            Видео

            «разъяснить союзникам»


            Турция намерена указать НАТО на ошибки по поводу С-400

            через аукцион


            Легендарный советский завод выставлен на продажу за копейки

            вместо f-35


            Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

            «Дорогой Володя»


            Кикабидзе обратился к Зеленскому

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

            Города США стали магнитом для бродяг, нелегалов и охотников за вэлфером   5 мая 2019, 15:09
            Фото: Jim West/imageBROKER.com/
            Global Look Press
            Текст: Артем Филиппов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Дональд Трамп в преддверии новой президентской гонки неустанно сыплет в соцсетях отчетами об успехах в экономике. Однако есть основания подозревать используемую лидером США статистику в лукавстве. Косвенным подтверждением тому является ситуация на улицах крупнейших американских городов, где разворачивается настоящая социальная катастрофа.

            Администрация Дональда Трампа не устает публиковать победные реляции о состоянии дел в американской экономике. По подсчетам журналистов Washington Post, накануне промежуточных выборов в Конгресс осенью прошлого года Трамп сорок раз в течение трех месяцев заявлял об отличном самочувствии национальной экономики. Вчера американский лидер вновь выразил уверенность в своем переизбрании благодаря серии экономических мер, осуществляемой его администрацией. На последние данные министерства труда США о рекордно низком за несколько лет уровне безработицы в стране (3,8%), президент отреагировал тремя словами в твиттере: «РАБОТЫ, РАБОТЫ, РАБОТЫ!»

            На первый взгляд, нет причин сомневаться в благополучном состоянии американской экономики: создаются новые рабочие места, снижается безработица, растет ВВП и укрепляется фондовый рынок. Тем не менее с лукавыми цифрами официальной статистики можно поспорить. Например, уровень безработицы рассчитывается статистиками на основе схемы U-3, которая учитывает тех американцев, которые официально получают пособие по безработице. Когда срок выплаты пособия заканчивается (в разных штатах он неодинаков), то получавший его американец перестает учитываться в качестве безработного. Более того, рейтинг U-3 не учитывает частично занятых и тех, кто переведен на контрактную систему, которая не предоставляет отпуск или больничный. Более полно картину с американской занятостью отражает рейтинг U-6, который в мае составил 7,3%, однако его упоминания редко встретишь в официальных пресс-релизах.

            Ряд деловых изданий отмечает, что некоторый положительный отскок экономики США начался еще до инаугурации Трампа. При этом традиционные инфраструктурные проблемы никуда не исчезли – например, по данным Американской ассоциации строителей дорог и транспортных сооружений, 56 тыс. мостов в стране находятся в аварийном состоянии. Не говоря уж о том, что, по данным журнала Time, каждый третий американец умирает в долгах.

            Администрация Трампа хвастается ростом средней заработной платы. Однако, по информации CBS News, средний американец не может позволить себе приобретение недвижимости на 70% территории страны. Например, если в среднем по стране работающие по найму должны тратить 33% своего дохода на жилье, то в таких районах, как Бруклин или Манхэттен (Нью-Йорк) на жилье уходит до 115%, в Сан-Франциско – 103%, к городам с недоступной недвижимостью также относятся Чикаго, Хьюстон, Филадельфия и ряд других. Согласно мартовскому соцопросу Квиннипэкского университета, 41% жителей Нью-Йорка больше не могут позволить себе слишком высокую стоимость жизни в городе.

            Невозможно пройти мимо такого социального явления, как ошеломляющий рост числа бездомных, создающего серьезный контраст с парадной витриной американского «экономического чуда». По данным министерства жилищного строительства и городского развития США, за одну январскую ночь 2018 года в США было зафиксировано 552 тысячи 830 бездомных. 14% (или 78 тысяч 676 человек) от всех бездомных страны в настоящее время находятся в Нью-Йорке – это новый абсолютный рекорд в истории США. Согласно докладу Национальной коалиции бездомных, в феврале 2019 года в нью-йоркских приютах в среднем ночевали 63 тысячи 615 мужчин, женщин и детей, что также является еще одним печальным «рекордом». В 2018 году в нью-йоркских ночлежках было зафиксировано 133 тысячи 284 уникальных человека, что на 61% больше, чем в 2002 году. Если так выглядит «экономическое восстановление», то что ожидает страну в период следующей рецессии?

            На Западном побережье США ситуация ничем не лучше. Согласно официальной статистике, в Сан-Франциско насчитывается 28 тысяч бездомных, что делает этот прогрессивный либеральный город третьим в стране по числу бродяг. Тем временем правозащитники утверждают о недостоверности этих данных: трудно правильно сосчитать людей, которые всячески уклоняются от переписи, так как среди них немало наркоманов, алкоголиков и преступников. В частности, в силу большого наплыва бродяг в Сан-Франциско ежегодно совершается шесть тысяч преступлений против собственности на каждые 100 тысяч жителей, что в четыре раза выше, чем в Нью-Йорке.

            По данным Экономического института Совета залива Сан-Франциско, число бездомных в Лос-Анджелесе достигает 55 тысяч 200 человек, что больше на 39%, чем в 2014 году. Большинство из них не проживает в приютах. Сиэтл, один из самых богатых и образованных американских городов, родина корпорации «Боинг», стал местом притяжения огромного числа бездомных в количестве 13 тысяч человек. Уроженец города, журналист Эрик Джонсон снял документальный фильм «Сиэтл умирает», набирающий миллионы просмотров на сервисе YouTube. Повсеместная наркомания, рост преступности и примеры человеческой деградации на улицах некогда красивейшего города американского северо-запада – вот основное содержание фильма.

            Недавнее совместное исследование ряда правозащитных организаций установило, что в последние пять лет смертность бездомных в Лос-Анджелесе выросла на 76%. Люди буквально приходят в «город Ангелов» и умирают сотнями и тысячами в год на улицах, в парках, на железнодорожных путях, скамейках автобусных остановок и тротуарах. Особенно тревожит тот факт, что в округе растет число молодых бездомных: за пять лет смертность среди взрослых в возрасте до 45 лет выросла более чем в два раза.

            «Мы наблюдаем все большее число хронически бездомных, живущих на улицах, с серьезными проблемами физического и поведенческого здоровья,

            – утверждает Майк Казино, профессор Медицинской школы Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес). – Среди них растет смертность. Это большая трагедия».

            Национальная коалиция бездомных сообщает, что все большее число американских городов и округов запрещают кормить бездомных людей и устраивать палаточные городки. Согласно опросу Seattle Times, 53% избирателей Сиэтла поддерживают политику «нулевой терпимости» в отношении стихийных лагерей бездомных. Известный музыкант, фронтмэн группы Sex Pistols Джонни Роттен, некогда ставший символом панк-революции и борьбы с истеблишментом, в интервью журналу Newsweek пожаловался на бездомных, которые мешают наслаждаться жизнью ему и его жене в престижном районе Лос-Анджелеса, вырывая решетки из окон особняка, бросая кирпичи, устраивая палаточные городки и забрасывая пляж использованными шприцами. Ситуация пропитана иронией: человек, который использовал наркотики, секс и рок-н-ролл ради мировой популярности, теперь выглядит как усталый пенсионер, желающий убрать хиппи со своей лужайки. Из-за своей ультралиберальной политики многие западные города США стали магнитом для бродяг, беглецов от закона, нелегальных мигрантов и просто людей, слышавших о «бесплатных льготах». Например, в 2018 году власти Сан-Франциско бесплатно раздали 5,8 млн шприцев, которые вместе с телами и человеческими экскрементами сегодня усеивают улицы города.

            США – одна из богатейших стран мира, но улицы крупнейших американских городов стали витриной настоящего социального распада. Полумиллиону американских бездомных, признаваемых официальной статистикой, нет места в бравурных президентских твитах, рассказывающих об экономическом буме и процветании.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............