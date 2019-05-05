Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

Дональд Трамп в преддверии новой президентской гонки неустанно сыплет в соцсетях отчетами об успехах в экономике. Однако есть основания подозревать используемую лидером США статистику в лукавстве. Косвенным подтверждением тому является ситуация на улицах крупнейших американских городов, где разворачивается настоящая социальная катастрофа.

Администрация Дональда Трампа не устает публиковать победные реляции о состоянии дел в американской экономике. По подсчетам журналистов Washington Post, накануне промежуточных выборов в Конгресс осенью прошлого года Трамп сорок раз в течение трех месяцев заявлял об отличном самочувствии национальной экономики. Вчера американский лидер вновь выразил уверенность в своем переизбрании благодаря серии экономических мер, осуществляемой его администрацией. На последние данные министерства труда США о рекордно низком за несколько лет уровне безработицы в стране (3,8%), президент отреагировал тремя словами в твиттере: «РАБОТЫ, РАБОТЫ, РАБОТЫ!»

На первый взгляд, нет причин сомневаться в благополучном состоянии американской экономики: создаются новые рабочие места, снижается безработица, растет ВВП и укрепляется фондовый рынок. Тем не менее с лукавыми цифрами официальной статистики можно поспорить. Например, уровень безработицы рассчитывается статистиками на основе схемы U-3, которая учитывает тех американцев, которые официально получают пособие по безработице. Когда срок выплаты пособия заканчивается (в разных штатах он неодинаков), то получавший его американец перестает учитываться в качестве безработного. Более того, рейтинг U-3 не учитывает частично занятых и тех, кто переведен на контрактную систему, которая не предоставляет отпуск или больничный. Более полно картину с американской занятостью отражает рейтинг U-6, который в мае составил 7,3%, однако его упоминания редко встретишь в официальных пресс-релизах.

Ряд деловых изданий отмечает, что некоторый положительный отскок экономики США начался еще до инаугурации Трампа. При этом традиционные инфраструктурные проблемы никуда не исчезли – например, по данным Американской ассоциации строителей дорог и транспортных сооружений, 56 тыс. мостов в стране находятся в аварийном состоянии. Не говоря уж о том, что, по данным журнала Time, каждый третий американец умирает в долгах.

Администрация Трампа хвастается ростом средней заработной платы. Однако, по информации CBS News, средний американец не может позволить себе приобретение недвижимости на 70% территории страны. Например, если в среднем по стране работающие по найму должны тратить 33% своего дохода на жилье, то в таких районах, как Бруклин или Манхэттен (Нью-Йорк) на жилье уходит до 115%, в Сан-Франциско – 103%, к городам с недоступной недвижимостью также относятся Чикаго, Хьюстон, Филадельфия и ряд других. Согласно мартовскому соцопросу Квиннипэкского университета, 41% жителей Нью-Йорка больше не могут позволить себе слишком высокую стоимость жизни в городе.

Невозможно пройти мимо такого социального явления, как ошеломляющий рост числа бездомных, создающего серьезный контраст с парадной витриной американского «экономического чуда». По данным министерства жилищного строительства и городского развития США, за одну январскую ночь 2018 года в США было зафиксировано 552 тысячи 830 бездомных. 14% (или 78 тысяч 676 человек) от всех бездомных страны в настоящее время находятся в Нью-Йорке – это новый абсолютный рекорд в истории США. Согласно докладу Национальной коалиции бездомных, в феврале 2019 года в нью-йоркских приютах в среднем ночевали 63 тысячи 615 мужчин, женщин и детей, что также является еще одним печальным «рекордом». В 2018 году в нью-йоркских ночлежках было зафиксировано 133 тысячи 284 уникальных человека, что на 61% больше, чем в 2002 году. Если так выглядит «экономическое восстановление», то что ожидает страну в период следующей рецессии?

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На Западном побережье США ситуация ничем не лучше. Согласно официальной статистике, в Сан-Франциско насчитывается 28 тысяч бездомных, что делает этот прогрессивный либеральный город третьим в стране по числу бродяг. Тем временем правозащитники утверждают о недостоверности этих данных: трудно правильно сосчитать людей, которые всячески уклоняются от переписи, так как среди них немало наркоманов, алкоголиков и преступников. В частности, в силу большого наплыва бродяг в Сан-Франциско ежегодно совершается шесть тысяч преступлений против собственности на каждые 100 тысяч жителей, что в четыре раза выше, чем в Нью-Йорке.

По данным Экономического института Совета залива Сан-Франциско, число бездомных в Лос-Анджелесе достигает 55 тысяч 200 человек, что больше на 39%, чем в 2014 году. Большинство из них не проживает в приютах. Сиэтл, один из самых богатых и образованных американских городов, родина корпорации «Боинг», стал местом притяжения огромного числа бездомных в количестве 13 тысяч человек. Уроженец города, журналист Эрик Джонсон снял документальный фильм «Сиэтл умирает», набирающий миллионы просмотров на сервисе YouTube. Повсеместная наркомания, рост преступности и примеры человеческой деградации на улицах некогда красивейшего города американского северо-запада – вот основное содержание фильма.

Недавнее совместное исследование ряда правозащитных организаций установило, что в последние пять лет смертность бездомных в Лос-Анджелесе выросла на 76%. Люди буквально приходят в «город Ангелов» и умирают сотнями и тысячами в год на улицах, в парках, на железнодорожных путях, скамейках автобусных остановок и тротуарах. Особенно тревожит тот факт, что в округе растет число молодых бездомных: за пять лет смертность среди взрослых в возрасте до 45 лет выросла более чем в два раза.

«Мы наблюдаем все большее число хронически бездомных, живущих на улицах, с серьезными проблемами физического и поведенческого здоровья,

– утверждает Майк Казино, профессор Медицинской школы Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес). – Среди них растет смертность. Это большая трагедия».

Национальная коалиция бездомных сообщает, что все большее число американских городов и округов запрещают кормить бездомных людей и устраивать палаточные городки. Согласно опросу Seattle Times, 53% избирателей Сиэтла поддерживают политику «нулевой терпимости» в отношении стихийных лагерей бездомных. Известный музыкант, фронтмэн группы Sex Pistols Джонни Роттен, некогда ставший символом панк-революции и борьбы с истеблишментом, в интервью журналу Newsweek пожаловался на бездомных, которые мешают наслаждаться жизнью ему и его жене в престижном районе Лос-Анджелеса, вырывая решетки из окон особняка, бросая кирпичи, устраивая палаточные городки и забрасывая пляж использованными шприцами. Ситуация пропитана иронией: человек, который использовал наркотики, секс и рок-н-ролл ради мировой популярности, теперь выглядит как усталый пенсионер, желающий убрать хиппи со своей лужайки. Из-за своей ультралиберальной политики многие западные города США стали магнитом для бродяг, беглецов от закона, нелегальных мигрантов и просто людей, слышавших о «бесплатных льготах». Например, в 2018 году власти Сан-Франциско бесплатно раздали 5,8 млн шприцев, которые вместе с телами и человеческими экскрементами сегодня усеивают улицы города.

США – одна из богатейших стран мира, но улицы крупнейших американских городов стали витриной настоящего социального распада. Полумиллиону американских бездомных, признаваемых официальной статистикой, нет места в бравурных президентских твитах, рассказывающих об экономическом буме и процветании.