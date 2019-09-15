Против демонстрантов в Гонконге применили водометы и резиновые пули

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп радикальных демонстрантов в центре города. Участников акций, помимо обычной воды, поливают раствором с несмываемой синей краской, сообщает местное телевидение.

Один из радикалов кинул в грузовик с водометами бутылку с зажигательной смесью, которая угодила в крышу машины и воспламенилась. Пламя быстро потушили, передает ТАСС.

Основные беспорядки возникли у правительственных зданий в районе Адмиралти. Антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.