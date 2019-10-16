Китай выразил решительный протест США за законопроект о демократии в Гонконге

Власти Китая выражают решительный протест Соединенным Штатам за законопроект по правам человека и демократии в Гонконге, одобренный Палатой представителей Конгресса США, говорится в заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

В заявлении китайского МИД подчеркивается, что самой актуальной проблемой в Гонконге является не «защита прав человека или демократии», а нормализация общественной обстановки, прекращение актов насилия и восстановление порядка, передает ТАСС.

«Конгресс США выдает ложные факты за действительность, увязывая поджоги, разгромы магазинов и нападения на полицию с правами человека и демократией. Это двойные стандарты чистой воды», – указывается в документе.

«Мы выражаем решительный протест по поводу так называемого законопроекта по правам человека и демократии в Гонконге. Китай обязательно примет эффективные ответные меры для защиты своего суверенитета, в интересах национальной безопасности и развития», – говорится в заявлении комиссариата МИД КНР.

Внешнеполитическое ведомство Китая напомнило, что в случае, если соответствующий законопроект будет окончательно утвержден, Вашингтон автоматически нанесет удар по собственным интересам в Гонконге и на территории материкового Китая. «Тем самым Соединенные Штаты подрывают китайско-американские отношения», – отмечается в заявлении.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила три законодательные инициативы, связанные с ситуацией в Гонконге. Законопроект о демократии и правах человека требует от американской администрации регулярно отчитываться перед Конгрессом о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Другой законопроект направлен на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовалось местными правоохранителями. Помимо этого, конгрессмены одобрили резолюцию о поддержке права жителей Гонконга на протесты. Для вступления в силу законопроекты должны быть утверждены Сенатом, после чего отправится на подпись президенту США.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты продолжаются, несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы.