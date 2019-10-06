Против демонстрантов в Гонконге применили слезоточивый газ

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона групп радикальных демонстрантов у правительственного комплекса, сообщает местное ТВ.

В воскресенье десятки тысяч протестующих из числа молодежи вновь вышли на улицы. Лица многих из них по-прежнему скрыты масками, несмотря на запрет, введенный в пятницу главой местной администрации Кэрри Лам.

Демонстранты блокируют движение транспорта, возводят баррикады, разбрасывают мусор, совершают акты вандализма, оставляют оскорбительные надписи в адрес Китая и местных властей с помощью баллончиков с распылителем краски, передает ТАСС.

Закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры и половина станций метро.

Ожидается, что уличные протесты возобновятся в понедельник.

Во вторник протестующие в Гонконге облили полицейских и журналистов неизвестной кислотой. В тот же день гонконгский полицейский впервые выстрелил в демонстранта из боевого оружия.

В прошлое воскресенье местную полицию забросали камнями и кусками асфальта.