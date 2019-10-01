Протестующие в Гонконге облили полицейских и журналистов неизвестной кислотой

В Гонконге полицейские и журналисты получили ожоги после того, как демонстранты применили против них коррозионную жидкость, сообщили правоохранительных органах города.

«Участники уличных беспорядков применили коррозионную жидкость, в результате чего пострадали сотрудники полиции и журналисты», – сообщила полиция Гонконга в соцсетях, передает РИА «Новости».

Также ведомство разместило фотографии, на которых запечатлена разъеденная от едкой жидкости форма полицейского и снимки сотрудника полиции с ожогами, напоминающими ожоги от кислоты.

В это время глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приехала в Пекин на торжества по случаю 70-летия образования КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления сообщил, что Китай продолжит придерживаться принципа «одна страна, две системы» в своей политике в отношении Гонконга.

Полицейские Гонконга распылили слезоточивый газ в районе Вонтайсинь, сообщила телерадиокорпорация RTHK.

Демонстранты собрались в районе Козуэй-Бей и отправились в сторону Чатер-роуд под лозунги «Гонконгцы, вперед», «Революция наших дней, вернем Гонконгу былое величие», «Пять больших требований и ни одним меньше».

В районе Телеграф-Бей протестующие начали ломать светофоры и дорожные ограждения, у некоторых из них есть в руках американские флаги. В районе Вонтайсинь собралась крупная группа демонстрантов, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы их разогнать. В городе-спутнике Туен Мун демонстранты построили баррикады.

«Большая группа неуправляемых протестующих у здания муниципалитета Туен Муна строят баррикады, портят собственность и атакуют полицию на месте. Полиция применит соответствующую силу, чтобы разогнать протестующих. Полиция призывает протестующих прекратить незаконные действия и немедленно уйти», – сообщила полиция в соцсетях.

Массовые акции протеста вспыхнули в городе в начале лета. Несмотря на решение гонконгской администрации не принимать резонансный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Власти Китая подчеркивали, что за акциями протеста в Гонконге стоит Запад.