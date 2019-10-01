В Гонконге полицейский впервые выстрелил из боевого оружия в демонстранта

В Гонконге полицейский произвел выстрел в протестующего из боевого оружия, пострадавшего доставили в больницу, сообщают местные СМИ.

Демонстрант получил ранение в область груди, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Телерадиокомпания RTHK уточнила, что инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань. По этим данным, демонстрант получил ранение с левой стороны груди, ему оказывается медицинская помощь. Пострадавшему надели кислородную маску и доставили в машину скорой помощи.

Отмечается, что это первый случай применения боевого оружия правоохранителями против протестующих с начала демонстраций.

Законодательное собрание Гонконга начали эвакуировать из-за беспорядков в городе, сообщило правительство города.

В результате акций протеста пострадали 15 человек, их госпитализировали, отмечают СМИ.

«Во второй половине дня во многих районах Гонконга произошли жесткие столкновения, медицинское управление сообщило, сейчас госпитализированы с ранениями 15 человек, среди них один мужчина в критическом состоянии», – уточнила RTHK.

Ранее сообщалось, что в Гонконге полицейские и журналисты получили ожоги после того, как демонстранты применили против них коррозионную жидкость.

Массовые акции протеста в Гонконге начались летом.