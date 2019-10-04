В Гонконге запретили носить маски во время публичных мероприятий

С субботы в Гонконге начнет действовать запрет на ношение масок во время публичных мероприятий и демонстраций, сообщила South China Morning Post.

По словам правительственных источников, о соответствующем указе в пятницу объявит глава гонконгской администрации Кэрри Лам, передает ТАСС.

По информации издания, нарушение запрета может повлечь тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов (3,2 тыс. долларов).

Нововведение призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются почти четыре месяца. Распоряжение предполагается принять без согласования с Законодательным советом, в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан в колониальные времена в 1922 году.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время митингов и массовых мероприятий действует как минимум в 15 странах, включая США, Канаду, Германию и Францию.

Напомним, во вторник протестующие в Гонконге облили полицейских и журналистов неизвестной кислотой. В тот же день гонконгский полицейский впервые выстрелил в демонстранта из боевого оружия.

В прошлое воскресенье местную полицию забросали камнями и кусками асфальта.