Эксперт: Трамп резко ухудшил отношения с Китаем

«Решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Китаем, потому что так жестко американцы не вели себя по отношению КНР даже в период холодной войны 60-70 годов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-китаист Алексей Маслов, комментируя намерения США «защищать права» жителей Гонконга.

«Решение Трампа – это прямое вмешательство во внутренние дела Китая, потому что Гонконг является законной территорией КНР. Сам этот факт не опротестовывается ни американцами, ни тем более другими странами. Таким образом Трамп начинает защищать права человека на территории другой страны», – сказал руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге. Он предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Также Трамп запретил «экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг».

В ответ Китай выразил «решительный протест» США и обвинил Вашингтон в поддержке преступников в Гонконге. «США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Маслов указывает на отсутствие каких-либо реальных доказательств нарушения прав человека в Гонконге. «Идут манифестации и идет защита конституционного строя КНР на территории Гонконга. КНР не применяет регулярную армию, а действует силами полиции. Все происходит в рамках существующего законодательства КНР. Всех, кого задерживают в Гонконге, потом отпускают. При этом людей задерживают именно за нарушение законов КНР и в том числе законов Гонконга», – пояснил эксперт.

Подоплека принятого Трампом решения заключается в том, что закон о защите прав человека в Гонконге готовился еще в октябре, потому что в самом начале месяца, перед государственным праздником, Днем образования КНР, ожидалось начало разгона демонстраций. «Разгона не произошло, а заголовки в газетах уже были. Поэтому вторым шагом для США будет поиск людей, которые нарушают права, и создание «китайского списка Магнитского» с целью начать преследование китайских компаний, бизнесменов, политических деятелей по всему миру. Для США это стандартная схема», – прогнозирует эксперт.

Благодаря Трампу манифестанты получили сильную моральную поддержку. Также это решение вызовет одобрение избирателей нынешнего президента, потому что все они настроены прогонконгски «Если начнутся разгоны или серьезные аресты, то жители Гонконга смогут спокойно попросить политического убежища в США», – ожидает Маслов.

А в Пекине, где изначально надеялись на естественный спад протестной активности, могут приступить к более жестким мерам. «Сейчас Пекин всячески пытается избежать введения войск и жесткого разгона демонстрантов. Но в течение ближайших месяцев китайским властям, я полагаю, придется сделать это в той или иной форме», – подытожил Алексей Маслов.