Китай ввел санкции против США

Китай после принятия Вашингтоном закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге» вводит санкции против США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ограничительные меры коснутся ряда неправительственных американских организаций, включая Human Rights Watch (HRW), передает РИА «Новости».

Чуньин подчеркнула, что принятием этого закона США проигнорировали протест Пекина, «это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР».

Потому в ответ на данный шаг американской стороны Китай «принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House».

Кроме того, Китай приостанавливает рассмотрение запросов от США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Пекин намерен возобновить рассмотрение соответствующих запросов, Хуа Чуньин сообщила, что «когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США».

Напомним, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в этом регионе.

В ответ Китай обвинил США в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР. Кроме того, на фоне этого были приостановлены торговые переговоры между США и Китаем.

По мнению эксперта-китаиста Алексея Маслова, «решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Китаем, потому что так жестко американцы не вели себя по отношению КНР даже в период холодной войны 60-70 годов».

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