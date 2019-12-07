Трамп призвал Всемирный банк прекратить кредитовать Китай

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать Китаю кредиты.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, 2 декабря стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за американского закона о Гонконге. В тот же день Китай ввел санкции против США, обвинив Вашингтон в поддержке преступников в Гонконге и вмешательстве во внутренние дела КНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями.

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