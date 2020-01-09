Анонсировано подписание первого соглашения в рамках торговой сделки США и Китая

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января приедет с визитом в США, где будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, китайская делегация отправится в США по приглашению американской стороны, передает ТАСС.

Ранее о планах Лю Хэ посетить США сообщали китайские СМИ, однако официальных заявлений на этот счет не было.

В середине декабря сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.