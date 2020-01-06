Стали известны подробности заключения торговой сделки между США и Китаем

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13 января отправится в Вашингтон, чтобы подписать первую часть торговой сделки, пишут китайские СМИ со ссылкой на источники.

Как пишет газета South China Morning Post, изначально китайская делегация должна была отправиться в США раньше, но Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с «высокопоставленными представителями» из Китая 15 января.

Несмотря на то, что обе стороны планировали завершить переговоры по первой части сделки в январе, пишет издание, Пекин не ожидал, что Трамп в одностороннем порядке объявит о дате подписания, несмотря на то, что председатель КНР Си Цзиньпин не сможет присутствовать на церемонии.

По данным источников, китайская делегация пробудет в Вашингтоне до 16 января.

Официальной информации о визите вице-премьера Госсовета Лю Хэ в США пока нет, передает РИА «Новости».

В середине декабря сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.