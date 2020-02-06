Попытка объявления импичмента Трампу в Сенате США провалилась

Сенат Конгресса США оправдал американского президента Дональда Трампа в ходе голосования по второй статье обвинения в рамках процедуры импичмента.

Для признания Трампа виновным в создании препятствий деятельности Конгресса требовалось получить поддержку не менее двух третей голосов сенаторов (67 мандатов), однако сторонникам импичмента не удалось набрать необходимое число голосов. Решение Сената обжалованию не подлежит, передает ТАСС.

Таким образом, попытки демократов отрешить от власти 45-го президента Соединенных Штатов ожидаемо завершились провалом. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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