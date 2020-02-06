Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.

Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, в котором он становится кандидатом на всех последующих выборах президента США.

В качестве музыкального сопровождения в видеоролике использована композиция «В пещере горного короля» норвежского композитора Эдварда Грига. В пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт» эта композиция звучит при вступлении горного короля и его троллей в тронную пещеру.

«Я сделаю заявление завтра в 12.00 (6 февраля 20.00 мск) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» – отметил Трамп после завершения голосования в Сенате США по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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