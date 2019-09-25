Как устроена процедура импичмента президента США?

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о формальном запуске процедуры импичмента Дональда Трампа. Это стало реакцией на скандал, связанный с возможными попытками президента надавить на Украину ради компромата на Джо Байдена, своего основного конкурента на выборах 2020 года.

Что такое импичмент?

Конституция США позволяет конгрессменам лишить президента или любое другое должностное лицо полномочий, отстранив его от власти. Это и называется импичментом. Основанием для такой процедуры могут быть государственная измена, взяточничество, а также «другие серьезные преступления и проступки».

Всего в американской истории было два случая импичмента – в 1868 году Эндрю Джонсона обвинили в попытке назначить своего человека министром без одобрения Конгрессом, а в 1999-м Билл Клинтон едва не лишился должности из-за лжесвидетельства. В обоих случаях президенты сохранили свои посты. Был еще случай с Ричардом Никсоном, против которого запустили процедуру импичмента после «Уотергейта», но в итоге президент сам подал в отставку.

Что значит «прочие преступления»?

Это, пожалуй, первый спорный момент. Слишком широкое понятие открывает поле для всевозможных трактовок, поскольку в Конституции прямо не сказано, что может служить основанием для импичмента. Нет и других актов, регламентирующих этот момент.

В случае с Трампом Пелоси поручила шести различным комитетам провести расследования его деятельности и, по сути, найти, по каким статьям президента можно обвинить. Это комитеты по судопроизводству, по разведке, по международным отношениям, по методам и средствам (есть и такой), по экономике и надзору. То есть за Трампа взялись со всех сторон – и далеко не факт, что обвинят его в итоге из-за разговора с Зеленским.

Когда в 1788 году правительство призывало штаты ратифицировать Конституцию, будущий министр финансов страны Александр Гамильтон описал «прочие преступления» как «злоупотребление доверием общества». Такие преступления «должны носить политический характер и наносить урон обществу в целом». Тоже довольно размыто, но стало немного понятнее.

Как проходит процедура импичмента

На первый взгляд все довольно четко.

Нижняя палата Конгресса, палата представителей, запускает процедуру импичмента.

Комитеты готовят ряд обвинений, которые впоследствии поступают в юридический комитет. Он рассматривает, есть ли смысл идти дальше. Если да, то выбирает самые толковые и серьезные статьи обвинения и представляет их на голосование всей палаты.

Палата голосует. Если хоть одна из предъявляемых статей соберет большинство голосов «за», запускается процедура импичмента.

Далее обвинения поступают в сенат, верхнюю палату Конгресса. Дело превращается в судебный процесс.

Несколько представителей нижней палаты выступают в роли обвинения, президент предоставляет команду своих адвокатов для защиты. У них есть по четыре дня на формулировку позиций. Сенаторы выступают в роли присяжных.

Сенат голосует за или против импичмента. Чтобы сместить президента с должности, нужно 2/3 голосов «за», то есть как минимум 67 человек из 100. Сейчас в сенате 53 республиканца, так что импичмент Трампа вряд ли реален.

Кажется, что все просто, но, как обычно, и здесь есть нюансы.

Спорные моменты

Во-первых, считается, что палата представителей должна сперва принять резолюцию, чтобы запустить процедуру. Нэнси Пелоси же этого пока не сделала. И даже не выразила такого намерения. И сторонники Трампа сразу обратили на этот факт внимание – именно такой была процедура в случаях с Никсоном и Клинтоном. Однако, судя по всему, это не обязательно – были прецеденты в случаях с более мелкими политиками, когда вопрос об импичменте на всеобщее голосование выносили и сами комитеты.

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Во-вторых, в Конституции прописано, что после рассмотрения обвинений нижней палатой они переходят в верхнюю, в сенат. Но нигде не говорится о том, что сенаторы не могут просто отказаться рассматривать этот вопрос. И это уже второй спорный момент. Кто-то должен объявить о переходе дела в сенат – но кто именно, непонятно. В теории это должен быть либо председатель Верховного суда, который ведет заседания об импичменте, либо лидер большинства в сенате – сейчас это республиканец Митч Макконнелл. Но даже если предположить, что один из них все же объявит о переходе дела, никто не помешает большинству сенаторов тут же это дело отклонить вообще без всякого рассмотрения по существу. Удивительно, но Конституция этого не запрещает.

Третий спорный момент – непосредственная организация процесса. Сенаторы, они же жюри присяжных, сами могут определять число свидетелей, длительность их выступлений и решать, нужны ли они им вообще. По сути, сенат сам выбирает правила, по которым будет идти процесс.

Кроме того, размытость формулировки о «прочих преступлениях» всегда играет на руку защите. Грамотные юристы всегда смогут доказать, что преступление их клиента, даже если оно и имело место, не наносило урона обществу.

Так что вероятность того, что Трамп останется, более чем велика. Тем более что только в 2019 году в Конгресс поступало целых четыре резолюции об импичменте, и ни одной в итоге не дали ход.