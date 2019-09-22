Трампу пригрозили импичментом из-за Зеленского

Если глава американского государства Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, главе Белого дома может грозить импичмент, заявил конгрессмен-демократ США Адам Шифф.

Шиффа спросили, есть ли основания для импичмента, если Трамп давил на украинского коллегу, чтобы подтолкнуть расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Конгрессмен в ответ отметил, что импичмент – это «не первое, а последнее средство», которое нужно использовать, когда «другие лекарства» бессильны, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

При этом Шифф считает, что импичмент кажется ему «единственным средством», если Трамп тормозил военную помощь другой стране и «запугивал» ее лидера, требуя «сделать нечто неправомерное» – «например, отыскать компромат» на кандидата в президенты США.

В таком случае, по словам Шиффа, импичмент станет ответом «эквивалентным тяжести содеянного зла».

Напомним, стало известно, что сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров.

СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с Байденом и его сыном. Позднее Трамп объяснил, зачем «фейк ньюс» сфабриковали историю об их телефонном разговоре с Зеленским.

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