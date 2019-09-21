Трамп отреагировал на обвинения в «давлении» на Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что он якобы оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского в связи с «делом Байдена».

«Фейковые новости и их партнеры – Демократическая партия – насколько возможно сторонятся того, что [бывший вице-президент США и кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года] Джозеф Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына», – написал Трамп в Twitter.

«Поэтому они сфабриковали историю обо мне и моем обычном телефонном разговоре с новым президентом Украины», – пояснил он.

«Ничего неверного сказано не было», – заверил американский лидер.

«С другой стороны, требование Байдена – это полная катастрофа. Фейк ньюс знают это, но не пишут!» – заключил он.

По сообщению американских СМИ, Трамп якобы требовал от Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с Байденом и его сыном. Сам Байден потребовал, чтобы Трамп опубликовал расшифровку разговора с Зеленским. На Украине в этой связи заявили, что имеют право на «свои тайны».

Как сообщал адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, Байден, занимая пост вице-президента США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

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