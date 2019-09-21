Байден потребовал опубликовать расшифровку разговора Трампа с Зеленским

Бывший вице-президент США Джозеф Байден потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп опубликовал расшифровку предполагаемого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Байдена, Трамп подталкивал Украину к тому, чтобы «подорвать верховенство закона в надежде на извлечение политической выгоды», передает ТАСС.

«Такая очевидная коррупция наносит ущерб и принижает значение наших государственных институтов, превращая их в орудие личной политической мести», – заявил бывший вице-президент США.

По мнению Байдена, «Трамп должен, по меньшей мере, опубликовать расшифровку разговора, о котором идет речь, чтобы американцы сами смогли делать выводы, а также отдать указание подчиненным и. о. директора Национальной разведки прекратить оказывать сопротивление и представить уведомление докладчика Конгрессу США».

«Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Его поведение особенно отвратительно потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов», – выразил мнение бывший вице-президент США.

По сообщению американских СМИ, Трамп якобы требовал от Зеленского помощи в расследовании против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также сообщалось, что Зеленский боится оказаться втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, комментируя сообщения о «давлении» Трампа на Зеленского в связи с расследованием против Байдена, выразил мнение, что Украина, как «независимое государство», имеет право на «свои тайны».

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