Взгляд
19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
Разделы

Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
Перейти а раздел…

Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Импичмент – это способ расставить ловушки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Главные ошибки автомобилистов зимой

    За что казнят бывших президентов

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мнения американцев об импичменте Трампу разделились
              Путин проведет большую пресс-конференциюТрамп заявил о «политическом самоубийстве» Демократической партииСенаторы США пригрозили «роковыми санкциями» за «Северный поток – 2»В искусственных елках нашли опасность
              Китай назвал союз с Россией несокрушимымПротив импичмента Трампа проголосовали трое демократовЕвропарламент захотел ужесточить условия отмены санкций против РоссииКвартира Киркорова выставлена на торги из-за долгов
              ГА ООН потребовала от США устранить визовые проблемы российских дипломатовНазвана причина задержания 46 израильтян в ДомодедовоВ Сенате США решили наказать Россию за «нарушения религиозной свободы на Украине»Американский киберспортсмен пропустил начало турнира в Москве из-за проблем с визой

              защита «северного потока – 2»


              Bild: Меркель объявила Трампу войну

              конфликт в Донбассе


              Киев назвал желающие присоединиться к «нормандскому формату» страны

              цена пустоты


              Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              гендерное равенство


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              рост тарифов


              За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

              европейская семья


              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              Сокрушительная победа


              Геворг Мирзаян: Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Скрывать все сложнее


              Дмитрий Дробницкий: Импичмент – это способ расставить ловушки

              Нетрадиционные ценности


              Сергей Мардан: Воспитание детей ремнем и ЭКО одинаково неэтичны

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Трамп пережил свой Сталинград

              Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикам   19 декабря 2019, 08:32
              Фото: Tom Brenner/Reuters
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок.

              Дональд Трамп объявил «политическим самоубийством» Демократической партии США голосование в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента. «Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», – приводит его слова ТАСС. В Белом доме решение демократов назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что «бездельники-демократы» добиваются импичмента Трампа, поскольку понимают, что его невозможно будет победить на выборах. 

              Исход голосования за импичмент в нижней палате Конгресса был предсказуемым – демократы занимают большинство мест в Палате представителей, и вопрос об отрешении президента-республиканца стал для них вопросом партийной дисциплины. Еще накануне Трамп опубликовал открытое письмо к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором назвал все действия демократов против него «незаконной попыткой государственного переворота»:

              «Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в Палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов.

              Настало время для вас и крайне пристрастных демократов в Конгрессе немедленно прекратить эту фантазию об импичменте и вернуться к работе на американский народ. Хотя я не ожидаю, что вы это сделаете, я пишу вам это письмо для истории и для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли».

              Среди прочего Трамп напомнил, что демократы пытались найти повод для его отстранения с самого момента его избрания. И до нынешней истории с телефонным разговором с Зеленским (которая теперь и вменяется в вину Трампу) долгое время пытались обвинять его в «русских связях»:

              «Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной «российской» фальшивкой, заявив дважды, что «все дороги ведут к Путину», хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить».

              Отметая обвинения в шантаже Зеленского, Трамп пишет о том, что это как раз бывший вице-президент Байден шантажировал Украину с помощью американской помощи:

              «Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден использовал свою должность и 1 миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов».

              Трамп требует, чтобы Конгресс сосредоточился не на импичменте, а на «беспрецедентном превышении полномочий ФБР» во время предвыборной кампании 2016 года, когда спецслужбы следили за сотрудниками его штаба. Продолжая свой недействительный импичмент, вы нарушаете данные вами клятвы при вступлении в должность, пишет Трамп – «вы нарушаете свою верность конституции и объявляете открытую войну американской демократии».

              И предрекает им поражение: «Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий».

              Действительно, опросы общественного мнения подтверждают прогноз Трампа. Даже за те несколько недель, что в Палате представителей рассматривался вопрос импичмента, рейтинг Трампа ощутимо вырос. То, что за импичмент по-прежнему высказывается большинство населения, не должно сбивать с толку. Исход выборов в США решается в нескольких «колеблющихся» штатах, и там позиции Трампа в основном укрепляются. А ведь еще не началось самое интересное, то есть вторая часть рассмотрения процедуры импичмента, теперь уже в Сенате.

              Верхнюю палату контролируют республиканцы. И они настроены отыграться на демократах. Вместо того, чтобы быстро похоронить импичмент, а у него нет ни одного шанса набрать необходимые две трети голосов, они устроят разбор грязного белья Демократической партии. Потребуют явки «информатора», после сообщения которого начался скандал на тему разговора Трампа и Зеленского. И, самое главное, вытрясут максимум возможного из украинских похождений Джо Байдена. Все очень просто.

              Трампа пытаются уволить за то, что он якобы давил на Киев, требуя помочь в поиске компрометирующих семью Байденов материалов. А Трамп теперь в Сенате переведет внимание на тему коррумпированности Байдена. И тем самым окончательно похоронит амбиции Байдена вернуться в Белый дом, уже не вице, а полноценным президентом. Сама идея с выдвижением Байдена на выборы 2020 года была ужасной: бывший вице-президент в принципе не избираем не только американцами как таковыми, но и родной Демократической партией, требующей куда более левого кандидата, к тому же не являющегося олицетворением истеблишмента и «вашингтонского болота».

              Но если до начала процедуры импичмента смерть Байдена как кандидата в президенты произошла бы естественным путем на праймериз в Демократической партии в конце зимы – начале весны следующего года, то теперь старику устроят публичную порку в ходе обсуждения импичмента Трампу в Сенате. Суд над Трампом превратится в суд над Байденом и над всей Демократической партией.

              Сначала за Украину, а потом, уже после отклонения импичмента, он продолжится рассмотрением дела о слежке за штабом Трампа в ходе кампании 2016 года. В которой будут обвинять все тогдашнее руководство, и в первую очередь Обаму и Байдена. В итоге к началу лета демократы останутся не только без Байдена как кандидата в президенты, но и с необходимостью выдвигать или достаточно левого по взглядам (сенаторов Уоррен или Сандерса), или еще недавно малоизвестного в национальном масштабе человека.

              Что будет равнозначно досрочной капитуляции: Трамп и так бы победил в ноябре 2020-го, но при подобном демократическом кандидате он перетянет на свою сторону внушительную часть колеблющихся избирателей.

              Так зачем же демократы вообще устроили этот спектакль с импичментом? На это нет рационального ответа. По сути они лишь подыграли Трампу, помогли ему укрепить репутацию кандидата от народа и борца с «вашингтонским болотом», то есть с истеблишментом. Хотя возможно именно так ведут себя те, кому уже нечего терять, кто чувствует, что все проиграл и не имеет шансов отыграться в следующей партии. Так или иначе, борьба с Трампом дошла до своей высшей точки. И сегодня в ней произошел коренной перелом. Трамп пережил свой Сталинград – и теперь его враги точно будут разбиты.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............