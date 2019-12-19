Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении власти» и «препятствовании Конгрессу».

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался, передает ТАСС.

За обвинение Трампа в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь обвинительное заключение будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Напомним, 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента. Сам Трамп назвал процесс попыткой госпереворота.

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