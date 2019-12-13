В Конгрессе США утвердили обвинение против Трампа

Юридический комитет палаты представителей в Конгрессе США утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, комитет Конгресса по судебным вопросам в течение 14 часов не мог решить вопрос о поправках к статьям обвинений, которые планировалось предъявить Трампу.

Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

10 декабря демократы в Конгрессе США представили проект обвинения по импичменту Трампа.