Комитет конгресса США за 14 часов не смог решить вопрос по обвинениям Трампу

Комитет по судебным вопросам палаты представителей конгресса США в ходе 14-часового заседания так и не смог решить вопрос о поправках к статьям обвинений, которые могут быть предъявлены президенту Дональду Трампу в рамках импичмента.

Заседание в комитете началось около 09.00 в четверг (17.00 мск), чтобы решить вопрос о поправках, предложенных республиканцами. Около 23.30 (07.30 пятницs мск), так и не придя к единому решению, глава комитета Джерролд Надлер объявил, что заседание окончено и возобновится в пятницу утром, передает РИА «Новости».

Уточненные или оставленные прежними формулировки комитета должны быть вынесены на голосование полному составу палаты представителей конгресса.

Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

10 декабря демократы в Конгрессе США представили проект обвинения по импичменту Трампа.

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