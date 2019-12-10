В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.

В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.

Напомним, член Демократической партии Джерролд Надлер заявил, что показания экспертов якобы подтвердили наличие базы для объявления импичмента Трампу. После этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения против Трампа. Рассмотрение «доказательств» в деле по импичменту Трампа назначено на 9 декабря.