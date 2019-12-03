Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве Киева к вмешательству в выборы

Глава американского государства Дональд Трамп подстрекал к иностранному вмешательству в выборы в США, говорится в подготовленном демократами докладе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Спецкомитет обнародовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа, передает ТАСС.

Как утверждается в докладе, Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить иностранное вмешательство в выборы в США в 2020 году в своих интересах.

В предисловии к докладу от имени главы комитета Адама Шиффа сообщается, что хозяин Белого дома сам или «через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству», передает РИА «Новости».

Кроме того, в докладе, который насчитывает 300 страниц, Трампа называют первым американским президентом, предпринявшим попытку «полностью воспрепятствовать расследованию по импичменту».

Трампу поставили в вину то, что он «публично и неоднократно отвергал полномочия Конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью». Как заявили конгрессмены, Трамп «напрямую бросил вызов Полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту».

Демократы заявили, что расследование продолжится.

Напомним, Трамп считает, что попытка объявить импичмент только поможет ему выиграть выборы в 2020 году.

Президента США обвиняют в том, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Байден-старший возглавляет рейтинг популярности среди кандидатов от Демократической партии на выборах президента США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД