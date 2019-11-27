Популярность Байдена упала на 6%

Экс-вице-президент США Джо Байден по-прежнему возглавляет рейтинг популярности среди кандидатов от Демократической партии на выборах президента страны, пишут СМИ.

Согласно опросу CNN, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена, передает «Интерфакс». Показатель снизился на 6% по сравнению с прошлым месяцем.

Второе место занимает сенатор Берни Сандерс (17%), третье – Элизабет Уоррен (14%).

Опрос проводился 21-24 ноября, в нем принимали участие 400 респондентов из числа американских избирателей.

В Сенате США призывали расследовать связи бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной, а также контакты Демократической партии с посольством Украины в Вашингтоне в ходе предвыборной кампании 2016 года.