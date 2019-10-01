В Сенате США призвали расследовать связи Клинтон и Байдена с Киевом

Американские сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон призвали генпрокурора США Уильяма Барра расследовать связи бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной.

В 2017 году Грассли уже просил минюст США проверить, не использовала ли Клинтон Украину для дискредитации своего соперника на выборах Дональда Трампа. Демократы тогда утверждали, что Трамп и глава его избирательного штаба Пол Манафорт «связаны» с Москвой, передает РИА «Новости».

Грассли и Джонсон отметили, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер так и не нашел подтверждения «сговора» Трампа с Россией. Так что теперь сенаторы хотят узнать, расследуются ли связи Клинтон с Киевом.

Кроме того, у сенаторов возник вопрос, почему «иностранным агентом» не объявили Александру Чалупу, которая, по версии республиканцев, продвигала идею «сговора».

Также Грассли и Джонсон требуют выяснить, был ли Байден причастен к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Шокин вел дело против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США.

Напомним, Трамп заподозрил Украину во вмешательстве в выборы в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД