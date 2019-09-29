Трамп заподозрил Украину во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп пытался найти свидетельства вмешательства Украины в американские выборы, пишет The New York Times.

По информации газеты, несмотря на утверждения разведслужб и министерства юстиции США о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы 2016 года, Трамп «был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами», передает ТАСС.

Автор статьи пишет, что американский лидер якобы «был зациклен на сомнительной конспирологической теории, согласно которой там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон».

Издание уточняет, что такие данные получены из документов, а также от ряда источников в США и на Украине.

Сообщается, что Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани в том числе для получения этих данных. NYT утверждает, что Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цели которой расходились с официальным курсом США.

Согласно интерпретации издания, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года рекомендовал ему сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов.

«В их числе неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере на Украине», – отмечает издание.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины после жалобы сотрудника спецслужб на разговор украинского и американского лидеров.

Чтобы опровергнуть сведения СМИ, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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