Трамп оценил шансы на переизбрание президентом США после попытки импичмента

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что организованная демократами попытка импичмента лишь поможет ему выиграть выборы 2020 года.

«Думаю, это нас приведет прямо к победе на тех выборах», – заявил Трамп в ходе своего выступления на митинге во Флориде, передает РИА «Новости».

«Мы просто полностью выиграли последние две недели», – подчеркнул американский лидер, имея в виду проходившие в конгрессе слушания по импичменту.

Ранее Трамп называл процедуру импичмента пародией на правосудие, а также позором США.

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