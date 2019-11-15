Трамп заявил о позоре США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что слушания по делу об импичменте стали позором для США.

Трамп рассказал, что «смотрел немного слушания», и напомнил, что был занят переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Член Республиканской партии Трамп заявил, что есть «великое республиканское представительство», избранное населением США, но при этом на слушаниях республиканцам не давали «задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать».

«Это позор для нашей нации», – заявил хозяин Белого дома.

Напомним, в сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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