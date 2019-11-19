Трамп назвал процедуру импичмента пародией на правосудие

Президент США Дональд Трамп заявил, что запущенная в отношении него демократами Конгресса процедура импичмента является пародией на правосудие, об этом глава государства заявил в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.

«Сейчас имеется «суд кенгуру» (английская идиома, означающая инсценировку судебного разбирательства, – прим. ВЗГЛЯД), которым управляет маленький Изворотливый Шифф (демократ Адам Шифф, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Трамп, сообщает ТАСС.

«У нас (республиканцев, – прим. ВЗГЛЯД) нет юристов, свидетелей – ничего нет», – добавил президент.

При этом Трамп утверждает, что позволит американцам самим судить о состоятельности обвинений, рассматриваемых в ходе процедуры импичмента. «Я позволю людям делать собственные выводы»,– подчеркнул президент.

Американский лидер отметил, что не знаком лично с некоторыми свидетелями, которые дают показания, в том числе с сотрудником Совета национальной безопасности США Александром Виндманом.

Ранее Трамп назвал слушания по делу об импичменте позором для США.

Напомним, в сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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