В адрес Трампа поручено подготовить официальное обвинение по импичменту

Спикер Палаты представителей Конгресса США объявила, что поручает подготовить официальные обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента.

Она утверждает, что Трамп «серьезно нарушил» конституцию США, передает ТАСС.

До этого глава комитета по судебным вопросам Палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что показания экспертов подтвердили наличие базы для объявления Трампу импичмента.

В среду комитет по разведке поддержал подготовленный доклад, подготовленный демократами, по которому Трамп якобы подстрекал к иностранному вмешательству в американские выборы.

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