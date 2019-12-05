В Конгрессе США сочли доказанной обоснованность импичмента Трампа

Глава комитета по судебным вопросам Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что показания экспертов подтвердили наличие базы для объявления американскому президенту Дональду Трампу импичмента.

В комитете выслушали четырех экспертов, показания которых, по мнению Надлера, подтвердили, что Трамп «совершил влекущее импичмент нарушение», передает РИА «Новости».

Надлер заявил, что Трамп злоупотребил полномочиями главы государства, «просил иностранное правительство вмешаться» в американские выборы.

«Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», – сказал Надлер, по мнению которого показания экспертов предоставили «обоснованные, ясные и убедительные свидетельства» того , что действия хозяина Белого дома влекут за собой импичмент.

Надлер заявил, что действия Трампа создают «угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам». По его словам, президент США «пытался подорвать конституционную роль Конгресса, скомпрометировал выборы».

Глава комитета считает, что американцы готовы к импичменту Трампа.

Надлер призвал коллег «следовать данной ими клятве».

Накануне комитет по разведке поддержал подготовленный демократами доклад, согласно которому Трамп подстрекал к иностранному вмешательству в выборы в США. Вопрос об импичменте перешел в ведение комитета по судебным делам.

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