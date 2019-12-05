Названа дата рассмотрения доказательств в деле по импичменту Трампа

Доказательства по делу об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу представят в комитете палаты представителей по судебным делам.

Улики представят в понедельник, 9 декабря, сообщил комитет, передает РИА «Новости».

Изучение улик станет ключевым моментом в процессе составления обвинений против главы государства.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее сообщила, что Трампу предъявят обвинения для импичмента.