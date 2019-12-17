Трамп обвинил Демократическую партию США в попытке госпереворота

Глава американского государства Дональд Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, назвав процесс импичмента попыткой госпереворота.

В среду Палата представителей США собирается проголосовать по вопросу об импичменте Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, процесс импичмента – это «незаконная партийная попытка государственного переворота». Он обвинил Демпартию в том, что ее члены проводят «фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США».

Как заявил Трамп, он написал это письмо, чтобы «твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента». Трамп обвинил конгрессменов-демократов в «неконституционном превышении полномочий» и нарушении присяги.

Президент США считает, что законодателям следует заняться «беспрецедентным превышением полномочий ФБР», которое следило за сотрудниками штаба Трампа в 2016 году.

Трамп не верит, что его письмо заставит демократов изменить позицию. По словам президента, письмо написано «для истории» и «чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать» собственные мысли.

Хозяин Белого дома отверг обвинения в шантаже Украины и заявил, что демократы пытаются представить политические разногласия как преступление Трампа.

«Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден использовал свою должность и 1 млрд долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов», – заявил Трамп.

Он также назвал обвинение в воспрепятствовании Конгрессу «опасным и предвзятым». Трамп считает, что демократы создают ситуацию, когда «любому президенту США можно было бы объявить импичмент много раз».

Трамп напомнил о ряде оскорбительных высказываний демократов в свой адрес, а также о том, что Демпартия с самого начала хотела объявить ему импичмент. Он перечислил свои достижения на посту президента США и раскритиковал расследование «сговора» с Россией.

Президент США обвинил своих противников во «вмешательстве в выборы и подрыве американской демократии», а также подчеркнул, что «гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить».

Трамп отметил, что ему не позволили оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над «салемскими ведьмами» в Америке в XVII веке.

Глава государства обвинил Пелоси в лицемерии за слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента.

Как считает Трамп, американцы «нескоро простят извращение правосудия и превышение полномочий», что докажут уже выборы 2020 года.

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