Коррупция стала атрибутом власти в США

Взгляд
25 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
Перейти а раздел…

Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
Перейти а раздел…

В погоне за региональным лидерством Польша пошла на глупости

За словами Ярослава Качиньского явно просматриваются планы Польши на региональное доминированиеФото: AGENCJA GAZETA/Reuters
В Польше считают, что Россия, как и Германия, обязана платить за ущерб времен Второй мировой войны. Как заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, Польша также была разрушена во время Первой мировой, когда «эксплуатировалась царской империей». Ранее Варшава уже заявляла о желании вернуть из Москвы трофейные ценности. Насколько обоснованы эти требования и чего на самом деле добиваются поляки? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства, которое прижало большинство к ногтю и заставило петь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Методы инквизиции в ЦРУ

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

          Перейти а раздел…
          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российские фигуристы победили в танцах на льду на ЧЕ в Австрии
              Стало известно местонахождение сбившего украинский самолет иранцаВ Сети оценили решение Путина помочь палестинскому офицеруПомпео обругал телеведущую после вопроса об УкраинеУ виновника смертельного ДТП в Москве было 650 штрафов
              CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для РоссииМосква отреагировала на высылку двух российских дипломатов из БолгарииВ России заявили о позоре ПольшиПрезидент Эстонии призвала гордиться русским адмиралом
              В погоне за региональным лидерством Польша пошла на глупостиОпубликована новая запись «прослушки» с совещания премьера УкраиныРоссиянку признали самой красивой бабушкой в ЕвропеРакеты для новейших атомных подлодок испытали в Арктике

              Главная тема


              В погоне за региональным лидерством Польша пошла на глупости

              неофициальное сообщение


              На Украине назвали последствия отставки Суркова

              «вбить клин»


              Украина призвала Польшу объединиться против России

              «духовная сила»


              Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл

              Видео

              беспрецедентный саммит


              Зачем Путин собирает пять великих держав мира

              порт Калининграда


              Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

              экономический ущерб


              Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России

              инсценировки «химатак»


              США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

              Борьба за правду


              Дмитрий Бабич: И заспорили славяне, кто из них антисемит

              Здравый смысл


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Государство из сериала


              Антон Крылов: Украина не вернется из мира страшных сказок

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство?

              Коррупция стала атрибутом власти в США

              В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничем   25 января 2020, 20:30
              Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
              Текст: Виктория Никифорова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции?

              В преддверии президентских выборов и в процессе импичмента политическая борьба в США разгорается. Стороны, как это не раз бывало, обвиняют друг друга во взятках и коррупции. Однако, если присмотреться, обвинения эти обычно не приводят к уголовным делам, статус-кво сохраняется, а представители политической элиты продолжают грабить страну, независимо от того, к какой партии принадлежат – Демократической или Республиканской.

              Только что бестселлером в США стала книга журналиста Питера Швейцера «Профили коррупции». Это ответ сторонников Дональда Трампа на разгорающийся импичмент президента. Швейцер собрал в своей книге данные о коррупционных скандалах вокруг демократов – главных гонителей президента.

              Начинаясь со слухов и сплетен, книга приходит к совершенно серьезным и документально подтвержденным обвинениям. Для затравки Швейцер описывает неблаговидные поступки видных демократических деятелей. Например, напоминает об известном скандале, разразившемся в 2016 году вокруг Берни Сандерса (одного из участников праймериз от демократов), когда оказалось, что пожертвования на свою предвыборную кампанию этот патентованный интеллигент переводил на счета жены и родственников, присвоив, таким образом около 90 тыс. долларов.

              В «Профилях коррупции» Швейцер подробно излагает некрасивую сагу демократа Эрика Гарчетти. Последние 19 лет он рулил всей экономической жизнью Лос-Анджелеса. Сначала он занимал ведущие посты в городском совете, потом стал его президентом, а последние шесть лет был мэром города. Сегодня ФБР расследует обширное дело, связанное с дачей взяток и воровством бюджетных денег в Лос-Анджелесе. Сам Гарчетти пока отрицает все обвинения, хотя его помощники и сотрудники ходят на допросы как на работу. Главные обвинения связаны с получением многомиллионных взяток за предоставление под застройку участков бесценной лос-анджелесской земли.

              Но эффектнее всего у Швейцера получилась глава про «Пятерку Байденов» (Biden's Five) – автор назвал их так по аналогии с группой The Jackson 5, в которой начал свое восхождение к славе будущий король поп-музыки Майкл Джексон.

              Автор подробно рассматривает те способы, которыми семейство Байденов наживало состояния, пока Джо Байден занимал должность вице-президента США. Сын вице-президента Хантер Байден сумел сразу же после официального визита своего отца в КНР получить 1,5 млрд долларов инвестиций от государственного банка Китая. Этот куш он разделил со своим другом и подельником, пасынком другого вице-президента США, Джона Керри – Кристофером Хайнцем, наследником империи соусов и кетчупов.

              Впоследствии Хантер Байден нажил миллионы, став членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holding.

              Однако Швейцер полагает, что «Хантер – лишь верхушка айсберга». Фрэнк Байден «наварился» во время вице-президентства своего брата, добившись разрешения построить солнечную электростанцию на Ямайке. Попал под суд другой брат вице-президента Джеймс Байден, пытавшийся украсть бизнес-модель компании конкурентов. Несколько миллионов долларов получила сестра Джо Байдена, Валери – эти деньги пришли к ней напрямую из пожертвований на президентскую кампанию брата. Наконец, зять Байдена сумел получить инвестиции в свою фирму только благодаря протекции всемогущего тестя.

              «Профили коррупции», как и предыдущая книга Швейцера «Наличные Клинтонов», сразу после выхода заняла ведущие позиции в списке американских бестселлеров.

              Швейцер ухватил одну из главных проблем американского общества – именно демократические политики, считающие себя праведными рыцарями политкорректности, удивительно часто попадаются на допотопном взяточничестве, блате и кумовстве.

              В 2013 году на 28 лет сел за решетку мэр Детройта Кваме Килпатрик. Этот прогрессивный чернокожий политик, состоявший в Демпартии, годами присваивал средства из городского бюджета. Пока он летал на частных самолетах и прохлаждался в дорогих отелях за счет налогоплательщиков, город был вынужден признать себя банкротом, накопив долгов на 18 млрд долларов.

              Несколько месяцев назад признал себя виновным в мошенничестве и подал в отставку Фрэнк Гильям – мэр Атлантик-Сити в Нью-Джерси. Он присваивал пожертвования на местную баскетбольную команду и тратил их на дизайнерские шмотки, турпоездки и ужины в дорогих ресторанах. Фрэнк Гильям был чернокожим и состоял в Демпартии. Надо сказать, что депрессивному Атлантик-Сити вообще не везет. Четверо из последних мэров города были осуждены за взятки.

              В 2019 году ФБР расследовало в Нью-Джерси большое дело о взятках среди властей штата. Речь шла о суммах в десятки тысяч долларов. Они передавались подозреваемым в пакетах, сумках и даже стаканчиках из-под кофе. Следственный эксперимент показал, что в один стаканчик влезает 10 тыс. долларов купюрами по сто.

              К Демократической партии принадлежит и знаменитая семья Дэйли, уже полвека контролирующая Чикаго – третий по численности-го населения город в США. Ничего общего с демократией стиль правления этой семейки не имеет. Он напоминает, скорее, времена Медичи во Флоренции.

              С 1955-го по 1976 год мэром Чикаго был Ричард Джозеф Дэйли. Вскоре после его смерти пост унаследовал его старший сын Ричард Майкл Дэйли – мэр Чикаго с 1989-го по 2011 год. Его брат Уильям Дэйли возглавлял администрацию президента Обамы. При Ричарде Майкле Дэйли преступность в Чикаго росла поистине потрясающими темпами – равно как и расслоение среди горожан. Город разделился на две зоны – благополучный буржуазный Север и опасный геттоизированный Юг. Приватизации подверглись практически все городские объекты.

              Позднейшие расследования показали, что старший Дэйли добивался своего переизбрания, опираясь на целую армию городских рабочих – те запугивали граждан, пытавшихся голосовать против него. Дэйли-младший содержал в качестве своих преторианцев боевиков-мексиканцев. Они входили в организацию Hispanic Democratic Organisation. После расследования спецслужб она официально прекратила свое существование.

              «Уйти» Ричарда Дэйли удалось только после того, как ФБР начало расследование многомиллионных хищений при реновации международного аэропорта Чикаго. Потомственный мэр наворовал на реконструкции как минимум 48 млн долларов.

              При Дэйли выросли целые семьи взяточников. Ярким примером такого чиновника был олдермен Берк, занимавший свой пост в городском совете с 1969 по 2019 год. На протяжении полувека Берк крышевал частные фирмы в Чикаго – он навязывал им дорогостоящие услуги своей юридической фирмы, а иначе грозил разорить штрафами.

              Местные интеллектуалы уже называют коррупцию в Чикаго «частью городской культуры» – неудивительно, если вспомнить, что этот город десятилетиями крышевали натуральные «крестные отцы».

              Как изящно формулирует исторический журнал Smithsonian, в XX веке в мегаполисах США сложилось «любопытное сотрудничество между профсоюзами, мафиозными кланами и отделениями Демпартии». Проще говоря, политики, выдвигавшиеся от демократов на пост мэров в крупных городах типа Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Чикаго, просто служили ширмой для криминальных семей типа Дженовезе или Гамбино.

              Сегодня в этом плане мало что изменилось. Просто криминальные авторитеты стали лучше шифроваться, да и научились сливаться с респектабельным бомондом – до полной неразличимости.

              Умилительно, что в то время, как официальные власти США ведут ожесточенные торговые и информационные войны с Ираном и Китаем, представители американской элиты продолжают делать свой бизнес с предпринимателями из этих стран. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти за взятки предоставлял китайским застройщикам топовые участки бесценной лос-анджелесской земли. Зять сенатора от Демпартии Элизабет Уоррен снял художественный фильм на деньги иранского правительства.

              Разумеется, СМИ, окормляемые Демпартией, поспешили сообщить, что книга Питера Швейцера полна ошибок и неточностей, а газета «Нью-Йорк Таймс» разразилась очередной редакционной статьей, в которой республиканцы скопом и бездоказательно обвиняются в коррупции. Но публику не обманешь – едва попав на Amazon, «Профили коррупции» стали бестселлером номер 1.

              Вот только очевидно, что это увлекательное расследование не приведет ни к каким результатам. В отличие от России, где за коррупцию осуждают, невзирая на чины и звания, в США расследования подобных дел зачастую заканчивается ничем. Стрелочники еще могут попасть под раздачу, но политики высшего эшелона всегда выходят сухими из воды. Пример тому – абсолютно непотопляемый Джо Байден, сумевший вместе со своей семейкой наварить уже миллиарды долларов на своем вице-президентстве.

              Тем временем в рейтинге Transparency International по «восприятию коррупции гражданами» США красуются на 23-м месте, а Россия – на 136-м – между Ираном и Ливаном.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............