Байден обиделся на Цукерберга и Facebook

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал Марка Цукерберга и соцсеть Facebook.

Байден заявил, что «никогда не был большим фанатом Цукерберга» и считает того «настоящей проблемой», пишут «Вести. Экономика» со ссылкой на New York Times.

Бывший вице-президент США обвинил Facebook в распространении заведомо ложной информации. Байден считает, что необходимо отменить закон, который освобождает сайты от ответственности за пользовательский контент.

По его словам, Facebook прикрывается нормами, допускающими ложь в политической рекламе. Гнев бывшего вице-президента вызвала реклама, агитирующая за переизбрание президента США Дональда Трампа, в которой содержались обвинения в коррупции в адрес Байдена.

Хотя критика Байдена похожа на заявления других демократических кандидатов в президенты, ни один другой кандидат не зашел настолько далеко, чтобы призвать к отмене статьи 230 Акта о благопристойности при телекоммуникациях.

Напомним, сын политика Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

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