Бизнесмена в США признали виновным во взятках экс-главе «дочки» «Техснабэкспорта»

Окружной суд американского штата Мэриленд признал местного бизнесмена Марка Ламберта виновным в даче взяток бывшему главе дочернего предприятия «Техснабэкспорта» Вадиму Микерину, сообщили американские СМИ.

Как пишет The Washington Post, Микерин ранее возглавлял базирующуюся в Бетесде (штат Мэриленд) фирму TENAM Corp, дочернее предприятие российского ОАО «Техснабэкспорт», передает ТАСС.

По версии обвинения, Ламберт «в период с 2009 года по октябрь 2014 года» участвовал в схеме дачи взяток Микерину, который за это якобы предоставлял компании Transport Logistics International, президентом которой являлся в то время Ламберт, подряды на транспортировку в США российского урана. Деньги для Микерина Ламберт якобы переводил «на счета подставных компаний в Латвии, на Кипре и в Швейцарии».

Как пишет газета, 56-летний Ламберт был признан виновным по семи из 11 выдвинутых против него пунктов обвинения, в том числе в нарушении закона о коррупции за рубежом, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре. Вынесение приговора назначено на 9 марта 2020 года, подсудимому грозит до 45 лет тюрьмы.

В 2015 году США суд вынес наказание Микерину за взятки, приговорив его к четырем годам тюрьмы. Это означало депортацию после приговора. 24 апреля 2018 года его выпустили из американской тюрьмы.

Микерин признал себя виновным в получении взятки в размере 1,7 млн долларов от американских граждан в обмен на предоставление урановых контрактов.

Власти США хотели склонить Микерина к «тайному сотрудничеству против высокопоставленных официальных лиц правительства» России.

Напомним, в мае 2018 года Микерина депортировали из США в Россию.