США освободили осужденного по «урановому» делу российского бизнесмена

Российский бизнесмен Вадим Микерин, осужденный в США за взятки на урановых контрактах, освобожден из американской тюрьмы.

«Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи BOP 24 апреля 2018 года», – сказал представитель Федерального бюро тюрем США (BOP), передает РИА «Новости».

В 2015 году США суд вынес наказание российскому бизнесмену Вадиму Микерину за взятки на урановых контрактах, приговорив его к четырем годам тюрьмы.

Микерин признавал себя виновным в Федеральном окружном суде американского штата Мэриленд в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем. Руководитель американской «дочки» ОАО «Техснабэкспорт» TENAM Corp. обвинялся в получении взятки в размере 1,7 млн долларов от американских граждан в обмен на предоставление урановых контрактов.

Согласно ходатайству прокуратуры США об отзыве ордера на арест бизнесмена, власти США хотели склонить Микерина к «тайному сотрудничеству против высокопоставленных официальных лиц правительства» России.