Осужденный по «урановому» делу российский бизнесмен депортирован из США

В Россию депортирован бизнесмен Вадим Микерин, осужденный в США за взятки на урановых контрактах, сообщила представитель американской иммиграционно-таможенной полиции Джюстин Уилэн.

Она сообщила, что в пятницу «осужденного преступника Вадима Микерина, гражданина России, выдворили в его страну», передает РИА «Новости».

Уилэн рассказала, что россиянин в последний раз прибыл в США законным путем 16 августа 2014 года.

В 2015 году США суд вынес наказание Микерину за взятки, приговорив его к четырем годам тюрьмы. Это означало депортацию после приговора. 24 апреля 2018 года его выпустили из американской тюрьмы.

Микерин признал себя виновным в получении взятки в размере 1,7 млн долларов от американских граждан в обмен на предоставление урановых контрактов.