Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

Генпрокуратура Украины препятствует расследованию уголовных дел против Петра Порошенко, которых набралось уже больше десятка. Судя по всему, Владимир Зеленский вынужден отмазывать своего главного противника от тюрьмы по требованию элиты американских демократов. Это означает, что у России и Трампа теперь есть общий враг и общие интересы, но победить они смогут только вместе.

«Друзья, из недр генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось».

Эта запись в Facebook принадлежит Андрею Портнову – бывшему замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче. Лицо он неофициальное, но информирован о ситуации должен быть хорошо. В некотором смысле, лучше всех прочих.

Портнов в команде Януковича был кем-то вроде высококвалифицированного юриста для дел особой важности. После Евромайдана и государственного переворота он вынужден был бежать с Украины, на протяжении нескольких лет оспаривал арест своих активов в Европе – и оспорил. А когда президентом был избран Владимир Зеленский, вернулся на родину, чтобы мстить. Причем намерений своих не скрывал и казался для уходящей власти фигурой откровенно опасной – как человек дотошный и слишком много знающий.

Именно его стараниями были возбуждены все 11 (а по некоторым данным – 14) уголовных дел, по которым проходит Петр Порошенко – там и коррупция, и узурпация власти, и даже государственная измена в связи с провокацией в Керченском проливе. С его же подачи Государственное бюро расследований заинтересовалось бывшим спикером Верховной рады и радикальным националистом Андреем Парубием в связи с трагедией в Одессе.

Месяц назад дошло до заморозки одного из главных активов Порошенко по решению суда, но после этого все как будто заглохло. Еще недавно ожидалось бегство бывшего президента из страны, а теперь он и думать забыл являться на допросы. И Портнову об этом хорошо известно – он следит за ситуацией, как никто другой.

Спад интереса правоохранительных органов к личности Порошенко начался в начале осени. А ведь как раз в конце лета у Украины появился новый генеральный прокурор – Руслан Рябошапка. Теоретически следственные действия от этого должны были только ускориться, тем более, что Рябошапка открыто допустил арест Порошенко: «Рука не дрогнет из-за кого угодно», – пригрозил он. А на практике получилось наоборот.

Это может показаться странным, ведь предыдущим прокурором был Юрий Луценко – кум «главного фигуранта». Но в их семейных связях, скорее всего, и кроется ответ на загадку, почему положение экс-президента улучшилось, хотя должно было ухудшиться. Кум-то он кум, но после выборов в Верховную раду Луценко не мог не осознавать неминуемость скорой отставки. А в последние недели в должности ему было не с руки препятствовать механизму расследования против кума, запущенного Портновым. Иначе погорели бы вместе.

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Другое дело – Рябошапка. Зеленский называет его своим человеком. Возможно, оптимизм президента чрезмерен, по крайней мере, в украинских СМИ появлялись утверждения о финансовых связях между Порошенко и Рябошапкой. И все-таки трудно себе представить, чтобы новый генпрокурор сразу после назначения пошел против воли своего патрона и начал отмазывать от тюрьмы его главного политического противника. Гораздо вероятнее, что палки в колеса следствия были согласованы с Зеленским или прямо им инициированы.

Тут нужно оговориться, что Украина и лично Зеленский серьезно зависят от позиции коллективного Запада. А у Запада так заведено, что он всегда противится посадкам бывших глав государств, если эти бывшие главы были «своими сукиными сынами». Причина прозаична – такие люди слишком много знают. Поэтому уголовное преследование инициируют в основном против тех, кого Запад записал в преступники, а тем, кто потерял власть в статусе союзника, позволяют спокойно умереть на пенсии. Примеров множество, самые яркие – в Латинской Америке, самые известные – на Балканах.

Порошенко, безусловно, их сукин сын. И в украинских СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах появлялась информация о том, что западные партнеры категорически запретили Зеленскому сажать Порошенко. Возможно, что это всего лишь эпизод информационной войны, возможно, истинная правда, но даже в этом случае спускание дела Порошенко на тормозах с помощью своего генпрокурора выглядит со стороны Зеленского весьма глупым шагом.

Как минимум, это чревато скандалом, который прямо сейчас и раздувает Портнов. Этот скандал выставляет Зеленского в невыгодном свете – как препятствующего правосудию в отношении самого ненавидимого политика Украины с рейтингом неодобрения в 65%. Логичнее было бы поступить иначе – продолжать демонстративно «шить дело» и обнародовать новые подробности, не выходя на конкретный результат в обозримом будущем. Так и интересы Запада не будут затронуты, и политический противник, пытающийся организовать против президента новый Майдан, лишний раз понервничает.

Но вышло иначе. И сложившаяся ситуация говорит в пользу того, что Зеленский все-таки принял одну из сторон в конфликте между президентом США Дональдом Трампом и его врагами из Демократической партии. Чтобы это понимать, нужно знать всего один факт, опубликованный в открытых источниках: ровно неделю назад заместителем Рябошапки был назначен бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Дело даже не в том, что речь идет о порошенковском СБУ. А в том, что именно Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины, фактически подконтрольное американским кураторам, компромат на руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, в итоге угодившего в тюрьму на шесть лет.

То есть этот человек лично ответственен за один из самых болезненных политических ударов, нанесенных по нынешнему президенту США. Более того, он прямо связан с его врагами внутри Америки.

Для такой страны, как Украина, с таким президентом, как Зеленский, идти на назначение столь «токсичного» чиновника самоубийственно. Если, конечно, там рассчитывают хоть на сколько-нибудь хорошие отношения с Белым домом.

Видимо, больше не рассчитывают, делают ставку на оппонирующих Трампу демократов и по их воле выписывают Порошенко индульгенцию. Так все кусочки мозаики складываются воедино.

Сейчас в центре скандалов с украинской составляющей находятся два ключевых члена Демократической партии – кандидат в президенты Джо Байден и лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси, пытающаяся подвести Трампа под импичмент. Оба политика замазались украинской коррупцией через своих детей, но дело Байдена более значимо.

Напомним вкратце. Судя по всему, Байден, отвечающий в администрации Обамы за контакты с Украиной, вмешивался в ее внутренние дела из личных интересов в ущерб государственным. То, что его сын получил в совете директоров украинской энергетической компании Burisma порядка 3 млн долларов без какой-либо компетенции в энергетике – факт. То, что Байден давил на украинские власти с целью убрать с поста генпрокурора Виктора Шокина, начавшего расследование против Burisma, тоже факт. Факт и то, что его сменщик Луценко это расследование прекратил.

Единственное, что не прояснено окончательно (хотя и представляется очевидным), что Байден делал все это в интересах собственного сына, а не, как он сам утверждает, ради борьбы с коррупцией на Украине. Окончательно прояснить этот вопрос может Петр Порошенко, он самый ценный свидетель. Шокин был его человеком, и президент лично инициировал его отставку после поднятого Байденом скандала.

Таким образом, Порошенко как раз из тех людей, кто слишком много знает. И в его положении было бы логично попросить защиты от уголовного преследования либо у старых партнеров из Демпартии, либо у Трампа – в обмен на показания против Байдена вне процесса. Но второй вариант выглядит хуже. Во-первых, публичного предательства элита Демпартии ему уж точно не простит. Во-вторых, если для Демпартии ставки в любом случае высоки, то Трампу хватать Зеленского за руки и вызволять Порошенко из тюрьмы слишком опасно – такое и впрямь потянет на импичмент.

Следовательно, наиболее логичное объяснение сложившейся ситуации выглядит так. Порошенко пообещал демократам молчать в обмен на защиту, демократы надавили на Зеленского, а президент Украины пошел у них на поводу, назначив Трепака и велев отстать от Порошенко. Видимо, он надеется на то, что Трамп, ограниченный в маневре из-за процедуры импичмента, не сможет ему серьезно отомстить и проиграет следующие выборы.

А если все-таки выиграет, перед Россией открываются чудесные перспективы. Особенно в том случае, если демократы не только потерпят поражение на президентских выборах, но и потеряют свое довольно незначительное большинство в палате представителей. Такой исход неизбежно будут связывать со скандалами вокруг Байдена и Пелоси, он обозначит тему Украины как остро компрометирующую и спровоцирует «перетряску» внутри Демократической партии. Не исключено, что дойдет до полноценной смены элит, а новые, памятуя о судьбе прошлых, будут относиться к Украине совсем иначе.

Что же касается переизбранного президентом Трампа, он неизбежно будет воспринимать и зеленскую власть, и порошенковскую оппозицию как силы, враждебные лично ему. Это значительно упростит любые договоренности по линии Москва – Вашингтон и может открыть новую эру в наших отношениях.

Клубок истории скатался предсказуемым образом. Те американцы, что при Бараке Обаме реализовывали политику сдерживания России на украинском направлении, и те украинцы, что стали партией антирусской войны и остаются ею сейчас, оказались плотно повязаны между собой коррупционными связями. Если потонет одна часть этого «тандема», потонет и другая.

«Я вас несколько лет на этот корабль собирал», – говорил Господь грешникам в одном поучительном анекдоте.

Пожалуй, со времен выборов 2016 года интересы Трампа и России не совпадали так удачно, как совпадают сейчас. Не разыграть эту партию должным образом, было бы, мягко говоря, обидно, а если говорить по сути – непозволительно.

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