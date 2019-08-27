Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, отметив, что ГБР отреагировала на его соответствующий запрос.

«Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия – Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года», – сообщил Портнов в своем telegram-канале.

К сообщению Портнов прикрепил документы, где указаны статьи, по которым начато досудебное расследование: «Массовые беспорядки», «Незаконное обращение с оружием», «Теракт».

«Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», – добавил он.

2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» произошел поджог здания Дома профсоюзов, где пытались укрыться противники Майдана. При пожаре погибли 48 человек, 247 – пострадали.

Ранее Портнов настаивал на аресте финансовых активов экс-президента Украины Петра Порошенко.