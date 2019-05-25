Порошенко пригрозили арестом всех финансовых активов

Юрист Андрей Портнов, который был замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, собрался настаивать на аресте всех финансовых активов Петра Порошенко, недавно покинувшего пост главы украинского государства.

Речь идет о «банковских счетах, акциях, активах, облигациях государственного займа, в том числе офшорных компаниях, в том числе оформленных на подставных людей», передает «112 Украина».

Портнов также заявил, что Януковичу нужно инкриминировать бездействие во время майдана 2014 года. Он считает, что «сотрудники милиции должны были жестко применить силу», когда во время евромайдана радикалы «подожгли автобус», но «Янукович тогда дал команду бездействовать», передает РИА «Новости»

Кроме того, экс-замглавы администрации президента Украины потребовал вызвать на допрос по делу евромайдана начальника управления специальных расследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который «находится в составе преступной иерархии с целью преследовать одних людей и выводить из-под следствия другую часть».

Портнов считает, что действия Горбатюка позволяет «виновным в массовых убийствах» продолжать «править страной с целью наживы и дальнейшего распределения финансовых и природных ресурсов».

Отмечается, что прежде Горбатюк сам вызывал Портнова на допрос.

Портнов призвал провести поминутный хронометраж действий на евромайдане: «Когда нам по телевизору показывают, что в кого-то стреляет «беркутовец», может быть это так, а может в это время кто-то стреляет в него. Мы не видим полной картины, потому что в феврале 2014 года принят специальный закон, в котором так и написано – запретить расследование в отношении активистов майдана».

Напомним, на Украине возбудили дело против Порошенко по факту легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода. Перед этим против Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников возбудили уголовное дело, которое затрагивает назначения должностных лиц в ведущую компанию по производству электроэнергии на Украине «Центрэнерго».