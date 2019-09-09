Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.

В интервью «РБК-Украине» Рябошапка согласился с тем, что может быть человеком, который просит у Верховной рады об аресте Порошенко, передает РИА «Новости».

«Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», – заявил Рябошапка.

На прошлой неделе Порошенко в очередной раз не явился на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Сообщалось, что против экс-президента Украины расследуется уже более 10 уголовных дел, однако он утверждает, что не заведено ни одного дела.