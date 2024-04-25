Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
Посол Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS по России
Посол в США Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS по территории России
Посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью заявления Киева о том, что американские ракеты ATACMS не будут применяться по территории России.
«Особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории» – заявил посол журналистам, передает ТАСС.
Антонов отметил, что даже американские СМИ признают двуличие киевского режима и его атаки по российским городам.
«Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?», – выразил недоумение Антонов.
Напомним, что в среду Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом американская сторона утверждает, что Киев обязался использовать ракеты только «в пределах суверенной украинской территории».
Однако, по информации СМИ, украинские военные уже дважды применили ATACMS для ударов вглубь российской территории.