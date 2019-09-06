Порошенко проигнорировал допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу в очередной раз не явился на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявил его адвокат Игорь Головань.

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства – это является уважительной причиной для неявки», – передает ТАСС слова адвоката в эфире телеканала «Прямой».

Головань отметил, что повестка должна вручаться за три дня до даты допроса.

«Первый день не считается. Япосчитал: если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок не соблюден», – сказал он.

Головань также сообщил, что, по его информации, темой допроса было дело о вмешательстве в деятельность судебных органов при принятии решения о незаконности приватизации Приватбанка по которому Порошенко быть допрошен как свидетель.

Во вторник Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Причиной отсутствия его адвокат Игорь Головань назвал занятость в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже более 10уголовных дел, но сам он утверждает, что не заведено ни одного дела. При этом он потребовал, чтобы в парламенте в его адрес не высказывались «голословные, бездоказательные обвинения».

Напомним, во вторник пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах.

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