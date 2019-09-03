Названо количество уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

По ее словам, только в трех уголовных делах Порошенко выступает в качестве свидетеля, передает РИА «Новости».

«Мы можем говорить о процессуальном статусе только в тех уголовных делах, в которых он вызывался на допрос. Собственно, он дважды уже был на допросе. Это третье производство (о злоупотреблении властью). Он вызывается как свидетель», – заявила Иванова.

Она также отметила, что о статуте Порошенко в других производствах говорить пока рано, поскольку еще не завершены следственные действия.

Иванова подчеркнула, что всего расследуются 12 уголовных дел относительно возможных незаконных действий бывшего руководства Украины, включая Порошенко.

Во вторник Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Причиной отсутствия его адвокат Игорь Головань назвал занятость в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже более 10 уголовных дел, но сам он утверждает, что не заведено ни одного дела. При этом он потребовал, чтобы в парламенте в его адрес не высказывались «голословные, бездоказательные обвинения».